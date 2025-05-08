Согласно прогнозу ученых Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 8 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,67 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Измеряется геомагнитная активность по шкале от 0 до 9. Для обозначения используется планетарный К-индекс, если показатель 5 и выше – то это сильная магнитная буря.

Специалисты предупреждают, что с 8 по 10 мая возможны небольшие геомагнитные колебания, однако они не должны существенно повлиять на самочувствие большинства людей.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Если вы чувствительны к таким явлениям, рекомендуется избегать стрессов, следить за уровнем давления и пульса, а также соблюдать режим сна и питания.