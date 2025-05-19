Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США опубликовало трехдневный прогноз космической погоды на период с 17 по 19 мая 2025 года. Согласно этим данным, в понедельник, 19 мая, возможны слабые геомагнитные бури уровня G1 по шкале. Это связано с влиянием корональной дыры положительной полярности на Солнце. Ожидается, что наибольший 3-часовой индекс Kp достигнет значения 5.

Пик активности ожидается с 6:00 до 10:00, после чего уровень немного снизится.

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

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Для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Врачи призывают в дни, когда магнитные бури воздействуют на людей, воздержаться от:

употребления кофе, алкоголя, сигарет и энергетиков;

исключить из рациона жирную, жареную, острую и соленую пищу;

избегать физических нагрузок упражнений, стресса и конфликтов.

Это поможет метеозависимым людям легче пережить геомагнитное воздействие.