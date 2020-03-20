Социальные учреждения Одессы объявили об изменениях в графике

Некоторые учреждения Одессы меняют порядок работы в связи с введенным в стране карантином.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Так, с 23 марта с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции будут по-другому работать:

— Центры интегрированных социальных услуг по адресам: ул. Косовская, 2-д; ул. Армейская, 9; ул. Ак. Королева, 9.

— Управления социальной защиты населения в Суворовском районе на просп. Добровольского, 120.

Прием граждан будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00. График работы установлен до специального распоряжения, отменяющего особые меры предосторожности.

Фото: infoport.live

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