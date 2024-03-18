События 18 марта: 10 лет назад россия аннексировала Крым, Всемирный день переработки

Анексия Крыма

Насильственное противоправное временное отторжение Крымского полуострова россией было провозглашено российской федерацией 18 марта 2014 года (якобы в результате так называемого «референдума о статусе Крыма» 16 марта 2014).

Страны Запада признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и ввели экономические санкции.

Всемирный день переработки

18 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день переработки. Праздник был создан по инициативе Бюро международной переработки для того, чтобы подчеркнуть, насколько важен этот процесс для будущего нашей планеты.

Ежегодно Земля дает человечеству миллиарды тонн природных ресурсов, однако уже очень скоро они могут закончиться.

Хотя кажется, что проблема переработки отходов начала волновать человечество только в конце прошлого века, но, на самом деле, примеры ее можно найти и в древней истории. Например, уже 500 года до нашей эры в Афинах мусор пытались не выбрасывать, а вывозили на специально отведенные для этого свалки.

Какие исторические события произошли 18 марта

37 — Калигула стал императором Рима после смерти Тиберия.

1662 — в Париже начал курсировать первый общественный транспорт — омнибус, карета на восемь мест.



1839 — китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

1871 — во Франции центральный комитет Национальной гвардии обнародовал прокламацию о создании Парижской коммуны.

1892 — лорд Стэнли Престон основал кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне — Кубок Стэнли НХЛ).

1890 — Вильгельм II заставил канцлера Отто фон Бисмарка уйти в отставку.

1913 — во Львове создано военное общество «Сечевые стрелки».

1913 — в Салониках убили короля Греции Георга I.

1917 — в России революционеры арестовали царя Николая II.

1917 — в Киеве открыли первую украинскую гимназию.

1946 — в Вашингтоне начал работу Всемирный банк.

1962 — заключены Эвианские соглашения, по которым Алжир обрел независимость от Франции.

1965 — советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в открытый космос.

1977 — убит президент Республики Конго Мариан Нгуаби.

1996 — в пожаре в ночном клубе в городе Кесон-Сити (Филиппины) погибли 162 человека.

1999 — Югославия на переговорах отказалась принять план мирного урегулирования косовского конфликта .



2015 — вооруженное нападение на Национальный музей Бардо в Тунисе — 23 человека погибли.

2018 — Владимира Путина избрали президентом РФ на 4-й срок.

Кто родился 18 марта