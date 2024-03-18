Події 18 березня: 10 років тому росія анексувала Крим, Всесвітній день перероблення

Анексія Криму

Насильницьке протиправне тимчасове відторгнення Кримського півострова росією було проголошено російською федерацією 18 березня 2014 року (нібито внаслідок так званого «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року).

Країни Заходу визнали окупацію та анексію Криму незаконними й запровадили економічні санкції.

Всесвітній день перероблення

18 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день перероблення. Свято було створене за ініціативи Бюро міжнародного переробленя для того, щоб підкреслити, наскільки важливим є цей процес для майбутнього нашої планети.

Щороку Земля дає людству мільярди тонн природних ресурсів, проте вже дуже скоро вони можуть закінчитися.

Хоча здається, що проблема перероблення відходів почала хвилювати людство лише наприкінці минулого століття, але, насправді, приклади її можна знайти і в давній історї. Наприклад, вже 500 року до нашої ери в Афінах сміття намагалися не викидати, а вивозили на спеціально відведені для цього сміттєзвалища.

Які історичні події сталися 18 березня

37 — Калігула став імператором Риму після смерті Тиберія.

1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — омнібус, карета на вісім місць.

1805 — Наполеон I оголосив себе королем Італії. Почалось формування антифранцузької коаліції з Росії, Австрії та Англії.

1839 — китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

1871 — у Франції центральний комітет Національної гвардії оприлюднив прокламацію про створення Паризької комуни.

1892 — лорд Стенлі Престон заснував кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині — Кубок Стенлі НХЛ).

1890 — Вільгельм II примусив канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.

1913 — у Львові створено військове товариство «Січові стрільці».

1913 — у Салоніках вбили короля Греції Георга I.

1917 — в Росії революціонери заарештували царя Миколу II.

1917 — у Києві відкрили першу українську гімназію.

1946 — у Вашингтоні розпочав роботу Всесвітній банк.

1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобув незалежність від Франції.

1965 — радянський космонавт Олексій Леонов здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.

1977 — вбито президента Республіки Конго Маріана Нгуабі.

1996 — у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті (Філіппіни) загинуло 162 людини.

1999 — Югославія на переговорах відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту .

2014 — анексія Криму росією: володимир путін оголосив півострів частиною рф.

2015 — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі — 23 людини загинули.

2018 — володимира путіна обрали президентом рф на 4-й термін.

Хто народився 18 березня