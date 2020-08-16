Собак из приюта в парке Савицкого могут вернуть на улицы: одесские власти поставили ультиматум волонтерам

13 августа на территорию приюта для собак в одесском парке Савицкого пришли люди из городской службы отлова собак. По словам волонтеров, которые были на территории, ловцы собак бесцеремонно забрали 15 животных из вольера и уехали в неизвестном направлении. После этого случая у волонтеров состоялся диалог с властью, в результате которого им поставили ультиматум: 10 дней или всех собак вернут на улицы.

Об этом “Одесской жизни” сообщила глава председатель Одесского городского общества охраны и защиты животных Татьяна Волошина.

По ее словам, к территории приюта для собак в парке Савицкого утром 13 августа пришла группа людей из КП «Муниципальный центр экологической безопасности», которая входит в департамент экологии. Поняв намерения коммунальщиков, волонтеры решили не открывать ворота. Но те их заверили, что на территорию они так или иначе попадут. Сотрудники службы готовы были распилить фиксаторы ворот, поэтому волонтеры решили запустить их.

Далее, представители службы отлова взяли 15 собак из первого попавшегося вольера и начали их забирать, встречая на пути препятствующих зоозащитников.

«К месту подъехала еще одна девушка, которая сказала коммунальщикам, что это ее собаки и она заплатила за передержку на год вперед. Начальник КП просто ее отодвинул рукой и сказал, что будут забирать кого хотят. И уезжая добавил, что животные будут уже в их центре передержки. Спустя некоторое время я позвонила туда, мне ответил заместитель начальника, что собак нет», –рассказала Волошина. Также он сказала, что после такого «штурма» и методов ловцов, зоозащитникам понадобилась валерьянка, чтобы успокоиться.

В этот же день волонтеры встретились с начальником коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности» Александром Панченко, чтобы разъяснить ситуацию и прийти к какому-то решению проблемы. Однако получили лишь дату, к которой они должны покинуть территорию приюта, – 26 августа. А связано это с тем, что парк будут реконструировать.

«Нам поставили ультиматум и осталось 10 дней, чтобы съехать. Конечно, времени очень мало и необходимых средств нет. Не понимаю, к чему такая срочность, ведь сколько лет этот парк уже хотят обновить и никак до этого не доходит. А у нас там еще 80 собак. Мы и сами хотим съехать, но своими силами сможем это сделать только к весне. Поэтому просим помощи у одесситов в поиске места», – подытожила зоозащитница Татьяна Волошина.

Стороны договорились еще о нескольких встречах на следующей неделе.