В Одесі горів притулок для тварин: котів та собак врятував випадковий перехожий (фото)

Про це повідомляє видання 7 канал.

Займання розпочалося у приміщенні, де знаходилися 20 кішок. Вогонь спалахнув імовірно, через замикання в лічильнику.

Задимлення зауважив перехожий, він і викликав рятувальників. Згодом цей же чоловік переліз через паркан і почав виносити тварин з задимленого приміщення. Трохи пізніше приїхали співробітники самого притулку.

Усіх тварин вдалося врятувати. Постраждали стіни, перекриття та предмети побуту.

Зараз притулку в знаходяться 350 собак і 40 кішок. Частина з них з інвалідністю.

Співробітники притулку просять про допомогу. Сьогодні зранку вони будуть розбирати завали. Всі бажаючі допомогти можуть приходити з 9 ранку за адресою: Наливна, 11. Контактувати з ними зараз просять через Інстаграм @kovcheg_od_ua.

Фото: 7 канал

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