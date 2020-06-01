fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі горів притулок для тварин: котів та собак врятував випадковий перехожий (фото)

В Одесі горів притулок для тварин: котів та собак врятував випадковий перехожий (фото)

Учора ввечері в Одесі горів притулок для тварин «Ковчег».

Про це повідомляє видання 7 канал.

Займання розпочалося у приміщенні, де знаходилися 20 кішок. Вогонь спалахнув імовірно, через замикання в лічильнику.

Задимлення зауважив перехожий, він і викликав рятувальників. Згодом цей же чоловік переліз через паркан і почав виносити тварин з задимленого приміщення. Трохи пізніше приїхали співробітники самого притулку.

Усіх тварин вдалося врятувати. Постраждали стіни, перекриття та предмети побуту.

Зараз притулку в знаходяться 350 собак і 40 кішок. Частина з них з інвалідністю.

Співробітники притулку просять про допомогу. Сьогодні зранку вони будуть розбирати завали. Всі бажаючі допомогти можуть приходити з 9 ранку за адресою: Наливна, 11. Контактувати з ними зараз просять через Інстаграм @kovcheg_od_ua.

Фото: 7 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить