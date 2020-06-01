В Одесі горів притулок для тварин: котів та собак врятував випадковий перехожий (фото)

Учора ввечері в Одесі горів притулок для тварин «Ковчег».
Про це повідомляє видання 7 канал.
Займання розпочалося у приміщенні, де знаходилися 20 кішок. Вогонь спалахнув імовірно, через замикання в лічильнику.
Задимлення зауважив перехожий, він і викликав рятувальників. Згодом цей же чоловік переліз через паркан і почав виносити тварин з задимленого приміщення. Трохи пізніше приїхали співробітники самого притулку.
Усіх тварин вдалося врятувати. Постраждали стіни, перекриття та предмети побуту.
Зараз притулку в знаходяться 350 собак і 40 кішок. Частина з них з інвалідністю.
Співробітники притулку просять про допомогу. Сьогодні зранку вони будуть розбирати завали. Всі бажаючі допомогти можуть приходити з 9 ранку за адресою: Наливна, 11. Контактувати з ними зараз просять через Інстаграм @kovcheg_od_ua.
Фото: 7 канал