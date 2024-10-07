Новости Одессы и Одесской области

Со вторника часть Одессы на 1,5 дня останется без воды: адреса

Со вторника часть Одессы на 1,5 дня останется без воды: адреса

Со вторника, 8 октября, по четверг, 10 октября, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по подключению нового водопровода часть Одессы останется без воды. Об этом сообщили в филиале «Инфоксводоканал».

Начиная с 22:00 08 октября до 08:30 10 октября 2024 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

  • «Автотрейдинг»
  • ул.Аэропортовская
  • ЖМ «7 небо»
  • ЖМ «Артвиль»
  • ЖМ «Кекс»
  • район «6 км»
  • ТЦ «Эпицентр»
  • ТЦ «Метро»

Телефон для справок

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155 (круглосуточно)
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