Со вторника часть Одессы на 1,5 дня останется без воды: адреса

Со вторника, 8 октября, по четверг, 10 октября, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по подключению нового водопровода часть Одессы останется без воды. Об этом сообщили в филиале «Инфоксводоканал».
Начиная с 22:00 08 октября до 08:30 10 октября 2024 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
- «Автотрейдинг»
- ул.Аэропортовская
- ЖМ «7 небо»
- ЖМ «Артвиль»
- ЖМ «Кекс»
- район «6 км»
- ТЦ «Эпицентр»
- ТЦ «Метро»
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- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
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