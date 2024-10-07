З вівторка частина Одеси на 1,5 дні залишиться без води: адреси

З вівторка, 8 жовтня, по четвер, 10 жовтня, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з підключення нового водопроводу частина Одеси залишиться без води. Про це повідомили у філії «Інфоксводоканал».
Починаючи з 22:00 08 жовтня до 08:30 10 жовтня 2024 року, буде припинено подачу води наступним споживачам міста та області:
- «Автотрейдинг»
- вул.Аеропортівська
- ЖМ «7 небо»
- ЖМ «Артвіль»
- ЖМ «Кекс»
- район «6 км»
- ТЦ «Епіцентр»
- ТЦ «Метро»
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