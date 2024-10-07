Новини Одеси та Одеської області

З вівторка частина Одеси на 1,5 дні залишиться без води: адреси

З вівторка частина Одеси на 1,5 дні залишиться без води: адреси

З вівторка, 8 жовтня, по четвер, 10 жовтня, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з підключення нового водопроводу частина Одеси залишиться без води. Про це повідомили у філії «Інфоксводоканал».

Починаючи з 22:00 08 жовтня до 08:30 10 жовтня 2024 року, буде припинено подачу води наступним споживачам міста та області:

  • «Автотрейдинг»
  • вул.Аеропортівська
  • ЖМ «7 небо»
  • ЖМ «Артвіль»
  • ЖМ «Кекс»
  • район «6 км»
  • ТЦ «Епіцентр»
  • ТЦ «Метро»

Телефон для довідок

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155 (цілодобово)
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