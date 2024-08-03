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Снова мощные вспышки: какой силы будут магнитные бури 3 августа

Снова мощные вспышки: какой силы будут магнитные бури 3 августа

Сильные возмущения геомагнитного поля ожидаются в субботу, 3 августа, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Солнце снова выпустило мощную вспышку, которая может вызвать магнитную бурю на Земле. В субботу, 3 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень) – сильная магнитная буря, способная влиять на самочувствия метеозависимых людей.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Неустойчивая переменная погода также влияет на самочувствие — мигрени, некомфорт для гипер- и гипотоников, облачность влияет на настроение и работоспособность.

Очень важно в дни с магнитными бурями и накануне уделять особое внимание здоровью:

  • следить за сном,
  • спать не менее 7-9 часов,
  • пить достаточное количество воды,
  • придерживаться легкой диеты,
  • чаще быть на свежем воздухе,
  • проветривать помещение,
  • обращаться к врачам в случае ухудшения самочувствия.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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