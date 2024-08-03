Новини Одеси та Одеської області

Знову потужні спалахи: якої сили будуть магнітні бурі 3 серпня

Знову потужні спалахи: якої сили будуть магнітні бурі 3 серпня

Сильні збурення геомагнітного поля очікуються в суботу, 3 серпня, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Сонце знову випустило потужний спалах, який може спричинити магнітну бурю на Землі. У суботу, 3 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень) – сильна магнітна буря, здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нестійка мінлива погода також впливає на самопочуття – мігрені, некомфорт для гіпер- і гіпотоніків, хмарність впливає на настрій і працездатність.

Дуже важливо в дні з магнітними бурями і напередодні приділяти особливу увагу здоров’ю:

  • стежити за сном,
  • спати не менше 7-9 годин,
  • пити достатню кількість води,
  • дотримуватися легкої дієти,
  • частіше бути на свіжому повітрі,
  • провітрювати приміщення,
  • звертатися до лікарів у разі погіршення самопочуття.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk