Знову потужні спалахи: якої сили будуть магнітні бурі 3 серпня

Сильні збурення геомагнітного поля очікуються в суботу, 3 серпня, повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Сонце знову випустило потужний спалах, який може спричинити магнітну бурю на Землі. У суботу, 3 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень) – сильна магнітна буря, здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.
Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Нестійка мінлива погода також впливає на самопочуття – мігрені, некомфорт для гіпер- і гіпотоніків, хмарність впливає на настрій і працездатність.
Дуже важливо в дні з магнітними бурями і напередодні приділяти особливу увагу здоров’ю:
- стежити за сном,
- спати не менше 7-9 годин,
- пити достатню кількість води,
- дотримуватися легкої дієти,
- частіше бути на свіжому повітрі,
- провітрювати приміщення,
- звертатися до лікарів у разі погіршення самопочуття.