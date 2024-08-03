Знову потужні спалахи: якої сили будуть магнітні бурі 3 серпня

Сонце знову випустило потужний спалах, який може спричинити магнітну бурю на Землі. У суботу, 3 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень) – сильна магнітна буря, здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нестійка мінлива погода також впливає на самопочуття – мігрені, некомфорт для гіпер- і гіпотоніків, хмарність впливає на настрій і працездатність.

Дуже важливо в дні з магнітними бурями і напередодні приділяти особливу увагу здоров’ю: