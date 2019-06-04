fbpx

Новости Одессы и Одесской области

“Снесли – теперь построим”: в Одессе обещают поставить 50 новых остановок

“Снесли – теперь построим”: в Одессе обещают поставить 50 новых остановок

На установку новых остановок из городского бюджета выделено 5 млн грн. Работы начнутся в течение ближайшего месяца.

Новые остановки установят в этом году. Они появятся в тех местах, где ранее были демонтированы незаконные МАФы, сообщают в пресс-службе Одесского горсовета.

Как пояснил директор муниципального департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, когда ранее демонтировались торговые точки, вместе с ними демонтировались и остановки. Поэтому прежде всего новые комплексы поставят там, где их либо вообще не было, либо где они были снесены вместе с торговыми точками.

Он также напомнил, что в прошлом году новые остановки появились по Фонтанской дороге (по ходу следования 18-го трамвая).

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить