“Снесли – теперь построим”: в Одессе обещают поставить 50 новых остановок

На установку новых остановок из городского бюджета выделено 5 млн грн. Работы начнутся в течение ближайшего месяца.

Новые остановки установят в этом году. Они появятся в тех местах, где ранее были демонтированы незаконные МАФы, сообщают в пресс-службе Одесского горсовета.

Как пояснил директор муниципального департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, когда ранее демонтировались торговые точки, вместе с ними демонтировались и остановки. Поэтому прежде всего новые комплексы поставят там, где их либо вообще не было, либо где они были снесены вместе с торговыми точками.

Он также напомнил, что в прошлом году новые остановки появились по Фонтанской дороге (по ходу следования 18-го трамвая).