Новости Одессы и Одесской области

Снег, сильный ветер и гололед: погода в Одессе в первый день февраля

Снег, сильный ветер и гололед: погода в Одессе в первый день февраля

Ночью и днем 1 февраля в Одессе и Одесской области ожидается ветер южный 15-20 м/с, ночью и утром гололед, сохранится гололедица. 

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На севере Одесской области ожидается сильный снег, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В Одессе облачно. Осадки. Ночью и утром гололед, гололедица. Ветер южный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​6-8 °С тепла.

По Одесской области будет облачно. Осадки, ночью и утром на севере сильный снег, налипание мокрого снега.
Ночью и утром местами гололед, гололедица. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 °С тепла, на севере до 5 °С мороза, днем ​​3-8 °С тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, гололедица.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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