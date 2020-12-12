Новости Одессы и Одесской области

Смертельный наезд в Одессе: водителя-убийцу христианских волонтеров арестовали

Смертельный наезд в Одессе: водителя-убийцу христианских волонтеров арестовали

Водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Хаджибеевской дороге в Одессе, арестовали по ходатайству прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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В ведомстве напомнили, что 9 декабря 47-летний житель города Южного, будучи за рулем автомобиля Mazda в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на обочину, где наехал на трех пешеходов.

В результате 36-летний мужчина погиб на месте, а двоих других пострадавших госпитализировали без сознания. Позже 31-летний мужчина скончался в больнице, а 19-летний парень сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Идет досудебное расследование. Водителю может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе пьяный водитель на автомобиле Mazda сбил троих мужчин, стоявших на обочине. Выжил только самый младший.

Позже стало известно, что в Одессе в ДТП погибли волонтеры христианской миссии «Новая жизнь» Сергей Ковалев и Алексей Бойко.

Фото: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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