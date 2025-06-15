Ключевые моменты:

Ночью 15 июня в Куяльницкой громаде пьяный водитель BMW Х5 врезался в дерево. Погиб пассажир. Еще двое травмированы;

В полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Виновника задержали.

По информации областного управления полиции, этой ночью 18-летний водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь по автодороге Т-1639 в Куяльницкой громаде, будучи в не трезвом состоянии, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате 17-летний пассажир погиб на месте, а двое других пассажиров 18-ти и 20-ти лет госпитализированы с разными травмами.

Виновника аварии задержали. В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Измаильском районе Одесской области погибли в ДТП женщина и двое ее детей.

А в Одессе женщина за рулем сбила женщину-пешехода.