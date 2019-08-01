Смертельна ДТП: на трасі Одеса-Київ зіткнулися дві вантажівки

Один з водіїв загинув на місці, іншого водія госпіталізовано. Внаслідок аварії на трасі виникають затяжні затори.

Дорожньо-транспортна пригода із зіткненням двох вантажівок «Renault Magnum» трапилася сьогодні, 1 серпня, близько 4 години ранку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

У селі Старі Маяки, Ширяївського району, водій однієї з автівок зупинився на крайній правій смузі автотраси через пробите колесо. Не увімкнувши світловий аварійний сигнал та не виставивши аварійний знак, 56-річний чоловік почав міняти колесо. У цей час його збила вантажівка, що проїжджала повз.

Від триманих травм постраждалий загинув на місці, іншого водія госпіталізовано.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: Трасса Е-95