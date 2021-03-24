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Смерть военнослужащей в Одесской области: в Минздраве сделали заявление

Министерство здравоохранения не делать преждевременных выводов о причинах смерти военнослужащей в Одесской области, Точные причины смерти будут установлены судебно-медицинской экспертизой.

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Об этом говорится в заявлении Минздрава.

Сообщается, что по предварительным данным, смерть военной вечером 23 марта наступила в результате острых расстройств кровообращения.

“Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни”, – сообщили в Минздраве.

Недавно она получила прививку вакциной. Женщина  входила в число приоритетных групп вакцинации, так как в ближайшее время должна была отправиться в зону операции Объединенных сил.

“Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано”, – сказано в заявлении.

“Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно. Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей”, – добавили в Минздраве.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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