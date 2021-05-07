Смерть пограничника в Одесской области расследуют как халатное отношение к службе

Гибель пограничника на озере Турунчук в Одесской области, расследуется по статье о халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода. Следствием назначены экспертизы и устанавливаются лица, ответственные за техническое состояние лодки.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Напомним, что 5 мая на озере Тудорово перевернулся катер с четырьмя пограничниками. Спастись удалось только троим.
На следующий день нашли тело погибшего офицера – майора Константина Коняева.