Смерть на стройке в Одессе: разбился рабочий, упавший с лесов

Сегодня, 9 ноября, в Одессе произошла трагедия на строительной площадке – там разбился насмерть строитель.

Как пишет odessitua, ссылаясь на информацию из соцсетей, трагедия произошла на стройке по улице Пироговской. Мужчина упал со строительных лесов с 12-го этажа.

По данным издания, информацию о произошедшем подтвердили в Главке Нацполиции. При этом отметим, что официальная информация о происшествии на данный момент отсутствует.

По факту происшествия проводится расследование.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 21 октября в Одессе на стройплощадке по улице Академика Сахарова обвалился котлован на стройке. В результате под обломками строительных конструкций оказались двое рабочих. Оба погибли.

Фото: Стройобзор