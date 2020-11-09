Смерть на стройке в Одессе: разбился рабочий, упавший с лесов

Сегодня, 9 ноября, в Одессе произошла трагедия на строительной площадке – там разбился насмерть строитель.
Как пишет odessitua, ссылаясь на информацию из соцсетей, трагедия произошла на стройке по улице Пироговской. Мужчина упал со строительных лесов с 12-го этажа.
По данным издания, информацию о произошедшем подтвердили в Главке Нацполиции. При этом отметим, что официальная информация о происшествии на данный момент отсутствует.
По факту происшествия проводится расследование.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 21 октября в Одессе на стройплощадке по улице Академика Сахарова обвалился котлован на стройке. В результате под обломками строительных конструкций оказались двое рабочих. Оба погибли.
Фото: Стройобзор