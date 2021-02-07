Смена поставщика газа: получателям субсидий упростили процедуру

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

По новым правилам получателям льгот и субсидий теперь не нужно лично посещать Управление социальной защиты населения, чтобы уведомлять о смене поставщика и ежемесячной цене газа.

“Министерство социальной политики довело до структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций упрощенную процедуру информирования о смене поставщика для льготных категорий населения и получателей субсидии, а также уточнило, что в условиях противоэпидемических мероприятий и с целью предотвращения распространения COVID-19 местные управления социальной защиты населения не должны требовать от получателей льгот и субсидий дополнительного подтверждения или справок о смене поставщика”, – говорится в сообщении.

В “Нафтогазе” также уточнили, что субсидианты и льготники смогут постоянно менять поставщиков газа для получения более выгодной цены на ресурс.

“Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые были начислены клиенту до этого. Процедура написания заявления и набор документов не отличается от общей процедуры газопоставляющей компании. Во время подачи заявления, клиент должен лишь указать наличие льгот или субсидий”, – добавили в “Нафтогазе”.

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