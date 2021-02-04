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Как платить за газ после смены поставщика? – инструкция

Как платить за газ после смены поставщика? – инструкция

«Перешли к «Нафтогазу» 17 декабря. Передали показания на 104.ua. Зарегистрировались в личном кабинете. Сумму выставили. Куда теперь платить по новому лицевому счету? Пока высвечен старый лицевой счет», – написал один из потребителей на официальной странице «Нафтогаза». Поэтому в компании «Нафтогаз» дали подробную инструкцию, как платить за газ украинцам, которые сменили поставщика после повышения тарифов на голубое топливо.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Итак, новому клиенту «Нафтогаза» оплатить услугу можно как в режиме онлайн, так и в банках и почтовых отделениях. Это можно сделать:

  • через личный кабинет my.gas.uа,
  • через чат-бот GASUA в Viber и Telegram,
  • через платежные системы Portmone, EasyPay, Приват24.

Скачать реквизиты для оплаты потребители могут на сайте «Нафтогаза» в разделе «Официальная информация» — «Газ для дома» — «Реквизиты для оплаты природного газа для бытовых потребителей».

Сформировать платежку клиенты «Нафтогаза» смогут в личном кабинете раздела «Взаиморасчеты» после 15-го числа. Все необходимые данные будут загружены в формате PDF-файла.

Напомним, подключиться к услугам «Нафтогаза» можно сменив газового поставщика через приложение Приват24. Для этого необходимо подать соответствующую заявку в разделе «Услуги» — «Мои поставщики» и ждать ответ от компании.

Внимание! Если вы не владеете современными технологиями, попросите детей или внуков, родственников или соседей подсказать вам или помочь оформить необходимую услугу.

Фото: epravda.com.ua

Ранее мы публиковали: “Нафтогаз” назвал цену на газ для населения в феврале

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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