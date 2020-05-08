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Новости Одессы и Одесской области

Службовець одеської райадміністрації вимагав хабар за не притягнення до адміністративної відповідальності

Службовець одеської райадміністрації вимагав хабар за не притягнення до адміністративної відповідальності

Чоловік вимагав та отримав від одесита 500 доларів США.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської місцевої прокуратури № 2 сьогодні, 08 травня, за підозрою у вчиненні корупційного злочину затримано службовця Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради (ч. 3 ст. 368 КК України).

З’ясовано, що чоловік вимагав та отримав від одесита неправомірних 500 доларів США за не притягнення до адміністративної відповідальності. За вказану суму «винагороди» службовець обіцяв не складати відповідних документів реагування за проведення будівельних робіт без відповідного дозволу.
Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладені слідчі дії, після завершення яких буде вирішено питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу разом з відстороненням від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Фото: Прокуратура Одеської області

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