Слониха з Одеського зоопарку відсвяткує 40-річний ювілей

На святкуванні Дня народження кожен матиме можливість погодувати іменинницю.

У суботу, 14 вересня, індійська слониха Венді, найбільша мешканка Одеського зоопарку, відзначить 40-річний ювілей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

З нагоди Дня народження слонихи, Одеський зоопарк запрошує всіх дорослих і дітей на свято «З днем народження, Венді».

Початок свята о 12:00.

На святкуванні дня народження гостей чекає весела ігрова програма, захопливе шоу від «Школи наукових чудес», безліч ігор і пізнавальних конкурсів.

По завершенні програми відбудеться показове годування винуватиці торжества – слонихи Венді. Кожен, хто хоче привітати іменинницю, може принести в цей день її улюблені частування – кавуни та дині.

О 13:00 на зеленій галявині зоологічного парку відбудеться концерт муніципального театру духової музики ім. О. Саліка.

Фото: Odessa Online