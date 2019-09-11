fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Слониха з Одеського зоопарку відсвяткує 40-річний ювілей

Слониха з Одеського зоопарку відсвяткує 40-річний ювілей

На святкуванні Дня народження кожен матиме можливість погодувати іменинницю.

У суботу, 14 вересня, індійська слониха Венді, найбільша мешканка Одеського зоопарку, відзначить 40-річний ювілей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

З нагоди Дня народження слонихи, Одеський зоопарк запрошує всіх дорослих і дітей на свято «З днем народження, Венді».

Початок свята о 12:00.

На святкуванні дня народження гостей чекає весела ігрова програма, захопливе шоу від «Школи наукових чудес», безліч ігор і пізнавальних конкурсів.

По завершенні програми відбудеться показове годування винуватиці торжества – слонихи Венді. Кожен, хто хоче привітати іменинницю, може принести в цей день її улюблені частування – кавуни та дині.

О 13:00 на зеленій галявині зоологічного парку відбудеться концерт муніципального театру духової музики ім. О. Саліка.

Фото: Odessa Online

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить