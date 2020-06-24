SkyUp возобновит полеты из Одессы в Киев, Львов и Харьков — даты

Об этом сказано в официальном сообщении SkyUp.

«Будем взлетать постепенно. Уже в июне из Киева можно будет полететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и обратно”, – сообщили в авиакомпании.

Из Киева в Одессу самолет вылетит уже 26 июня. Из Одессы в столицу — 29 июня. В дальнейшем такие рейсы будут 11 раз в неделю.

Рейсы по маршруту Львов — Одесса — Львов стартуют в июле, однако конкретную дату пока не называют. Полеты будут трижды в неделю — во вторник, пятницу и воскресенье.

Полеты по маршруту Харьков – Одесса – Харьков начнутся 4 июля и будут по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Напомним, что Turkish Airlines также возобновит полеты из Стамбула в Одессу. Они вновь стартуют с 1 июля.

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