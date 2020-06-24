Новости Одессы и Одесской области

SkyUp возобновит полеты из Одессы в Киев, Львов и Харьков — даты

SkyUp возобновит полеты из Одессы в Киев, Львов и Харьков — даты

Украинский лоукостер SkyUp Airlines возобновит пассажирское авиасообщение внутри страны с пятницы, 26 июня.

Об этом сказано в официальном сообщении SkyUp.

«Будем взлетать постепенно. Уже в июне из Киева можно будет полететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и обратно”, – сообщили в авиакомпании.

Из Киева в Одессу самолет вылетит уже 26 июня. Из Одессы в столицу — 29 июня. В дальнейшем такие рейсы будут 11 раз в неделю.

Рейсы по маршруту Львов — Одесса — Львов стартуют в июле, однако конкретную дату пока не называют. Полеты будут трижды в неделю — во вторник, пятницу и воскресенье.

Полеты по маршруту Харьков – Одесса – Харьков начнутся 4 июля и будут по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Напомним, что Turkish Airlines также возобновит полеты из Стамбула в Одессу. Они вновь стартуют с 1 июля.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить