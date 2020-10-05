Сквер на Таирова снова собрались застроить – одесситы бьют тревогу (фото)

В Одессе снова начали «благоустраивать» сквер “Луч” в самом центре Киевского района – на пересечении улиц Академика Королева и Левитана. Местные жители опасаются, что сквер, который они ранее отстояли от застройки, опять обречен.

Как рассказала в Facebook администратор проекта в городской общественной организации “Зеленый лист” Татьяна Герасимова, таким образом, власти торопятся организовать накануне местных выборов “очередную туалетную схему”.

“Маленький уютный скверик – единственная зеленая зона на огромный густонаселенный жилой массив, очень не дает покоя одесскому застройщику Бурбурасу. Он купил тут металлическую ржавую конструкцию, торчащую в начале сквера с незапамятных времен и хотел вначале построить огромный жилой дом. Но когда жители окружающих многоэтажек вышли с протестом, планы поменял”, – пишет активистка.

Тем не менее, по словам Герасимовой, в минувшую субботу застройщик снова активизировался.

“Первым делом конструкции обнесли тканью с рекламой какого-то детского центра. В честь начала “благоустройства” жарили шашлыки, устроили концерт, под конец праздника жизни, говорят, приехал Труханов с парой десятков молодых людей специфической наружности, и всем окончательно стало ясно, что сквер обречен”, – сообщила общественница.

Вчера, 4 октября, одесситы, которые уже не один год отстаивают свое право на зеленые насаждения и чистый воздух, вновь собрались в сквере. Они оставили обращение к городским властям на полотнище с рекламой.

“Смешно, как быстро подсуетились люди с киваловскими флагами – чтоб вы понимали, “Морская партия” как раз и голосовала за то, чтобы Бурбурас строил в сквере”, – добавила Герасимова.

По словам общественницы, кандидаты в депутаты горсовета от партии “Европейская солидарность” Вадим Терещук и Владислав Балинский, а также кандидат в мэры от этой же партии Петр Обухов намерены через суд добиваться отмены строительства в сквере.

Фото с Facebook-страницы Татьяны Герасимовой