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Новости Одессы и Одесской области

Скоро в школу? В Одессе снизилась заболеваемость гриппом

Скоро в школу? В Одессе снизилась заболеваемость гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 15,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета со ссылкой на информацию «Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины».

Всего за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6 тысяч 50 одесситов.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детского населения за неделю снизилась на 24,9%. При этом удельный вес детей среди общего числа заболевших снизился на 11% и составил 67%.

Эти показатели подтверждают эффективность введения карантина в школах Одессы, подчеркнули в мэрии.

Вместе с тем, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе составил 607,7 на 100 тыс. населения и превысил эпидемический порог на 15%. Это свидетельствует о среднем уровне интенсивности эпидпроцесса.

В пресс-службе добавили, что сейчас циркулируют вирусы гриппа А H1N1 и вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Напомним, 10 февраля директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что с понедельника, 17 февраля, в школах города уже могут возобновить занятия после трехнедельного карантина. При этом отменять весенние каникулы и проводить уроки по субботам не будут.

Фото: Укринформ

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