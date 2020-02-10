Карантин в одесских школах: учиться по субботам и отменять весенние каникулы не будут

Занятия в школах Одессы, которые отменили на три недели из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, планируют возобновить со следующего понедельника.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

При этом она подчеркнула, что карантин не повлияет на длительность каникул и не сокращает выходные дни.

Отвечая на вопросы, как детям нагнать пропущенный материал, она напомнила, что учреждения образования могут давать ученикам уроки в режиме онлайн. Такую практику, по ее словам, вводят уже более 70% школ Одессы. Остальные школы предлагают или ретрансляцию уроков, записанных кем-либо другим, или выполнение домашних заданий. А отработка будет в режиме индивидуальных консультаций после возобновления занятий.

“Если взять три недели (карантина – ред.), то по каждому предмету пропущено 3, 6 или 9 уроков по каждому предмету. Половина из них – это повторение… То есть дети пропустят 2-3 темы нового материала. А 2-3 темы легко догоняются методом уплотнения учебного материала”, – сказала Елена Буйневич.

То есть учителя должны будут уделять меньше времени на закрепление материала, больше внимания – изучению новых тем. Она также добавила, что каждый учитель разработает свою схему такой подачи пропущенного материала.

Говоря о детских садах, она отметила, то уже открыт для посещения 106-ой садик. Количество групп, закрытых на карантин, – более 20, но с завтрашнего дня половину из них откроют.

Фото: zoda.gov.ua

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