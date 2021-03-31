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Сколько заработал глава Минздрава Степанов в год коронавируса – декларация

Сколько заработал глава Минздрава Степанов в год коронавируса – декларация

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал декларацию о доходах за 2020 год.

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За прошлый год он заработал 497 тысяч гривен зарплаты в Минздраве и проценты из Ощадбанка. Об этом стало известно из декларации Степанова, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декаларации, министр владеет квартирой в Киеве (площадью 340,9 м.кв.), а его жена парокместом в Киеве.

У Степанова есть три экземпляра элитных часов: Rolex, Breguet, Piaget, у его жены четверо часов, ювелирные изделия и картины.

Также указаны автомобили Land Rover Range Rover 2014 года и Lexus LX470 2005 , которые записаны на министра,  и Lexus GX460 2013 и Lexus LX 450 2016, которые числятся за его супругой. Она, кстати, за 2020 год заработала 988 840 гривен от занятия предпринимательской деятельностью и проценты со вкладов в банках.

У Степанова наличными 11 300 евро, 160 тысяч гривен, а на банковском счету почти более 665 тысяч долларов. У его жены наличными 27 тысяч долларов, на банковских счетах до 2 млн гривен, больше 240 тысяч долларов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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