Сколько выходных ждет украинцев в апреле?

В апреле 2021 года украинцам придется работать столько же, сколько и в марте, а вот отдыхать на один день меньше.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Так, в наступившем месяце в Украине будет 22 рабочих дня из 30 календарных. Выходных дней будет восемь.
График выходных дней в апреле:
- 3-4 – суббота и воскресенье;
- 10-11 – суббота и воскресенье;
- 17-18 – суббота и воскресенье;
- 24-25 апреля – суббота и воскресенье.
Никаких дополнительных праздничных выходных в апреле не запланировано, равно как и переносов рабочих дней.
30 апреля, в предпраздничный день перед Днем труда, 1 мая, рабочий день будет сокращен на один час.