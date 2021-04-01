Сколько выходных ждет украинцев в апреле?

В апреле 2021 года украинцам придется работать столько же, сколько и в марте, а вот отдыхать на один день меньше.

Так, в наступившем месяце в Украине будет 22 рабочих дня из 30 календарных. Выходных дней будет восемь.

График выходных дней в апреле:

3-4 – суббота и воскресенье;

10-11 – суббота и воскресенье;

17-18 – суббота и воскресенье;

24-25 апреля – суббота и воскресенье.

Никаких дополнительных праздничных выходных в апреле не запланировано, равно как и переносов рабочих дней.

30 апреля, в предпраздничный день перед Днем труда, 1 мая, рабочий день будет сокращен на один час.