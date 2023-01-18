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Сколько людей побывали в «Пунктах незламності» Одессы

Сколько людей побывали в «Пунктах незламності» Одессы

В Одесском горсовете подвели итоги и подсчитали, какое количество людей с 25 ноября посетило «Пункты незламності».

С 25 ноября 2022 года «Пункты несокрушимости» в Одессе посетили 171 693 человека.

Наибольшее количество посетителей было 11 декабря 2022 — 23 тысячи человек.

В Одессе «Пункти незламності» работают во всех районах города. Всего их функционирует 303, из которых 153 — коммунальная собственность.

Пункты располагаются в учебных заведениях, постройках гражданской защиты, домах районных администраций города Одессы и на участках жилищно-коммунального хозяйства.

Еще 150 пунктов разбросаны по вокзалам, АЗС, возле супермаркетов, палаток ГСЧС, Национальной полиции и общественных формирований.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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