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«Доходяжные дома Одессы»: одесский архитектор представил первый видеофильм об удручающем состоянии нашего исторического наследия

«Доходяжные дома Одессы»: одесский архитектор представил первый видеофильм об удручающем состоянии нашего исторического наследия

Некогда настоящие красавцы — доходные дома Одессы — становятся «доходяжными».

Так метко отозвался об их сегодняшним состоянии одесский архитектор, преподаватель ОГАСА, соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко. Не только отозвался — показал и покажет в будущем в серии созданных им видеофильмов, которые так и называются — «Доходяжные дома Одессы».

Как рассказывает Андрей Черненко, доходные дома (а это около 360 домов) Одессы составляют больше полвины имеющихся в городе памятников архитектуры.

— Доходный дом был совершенством на период своего строительства. Это был даже не дом, а машина для жизни. Очень полезная, красивая и прочная машина. Он приносил доход многие десятки лет. Самая модная архитектура, самые передовые инженерные достижения, самые совершенные технологии. У этих зданий был один владелец, и ему было выгодно построить и содержать свое здание.  Это было изначально, но потом была национализация. Зданием владело государство. Сегодня есть собственники отдельных квартир. А дом в целом остается бесхозным, — говорит Андрей Черненко.

О сегодняшней ситуации и расскажут эти видеофильмы, первый из которых уже был представлен Андреем на семинаре, где присутствовали специалисты из Киева Львова и Одессы. Первый видеофильм уже можем посмотреть и мы с вами:

Он посвящен первым трем одесским доходным домам-памятникам архитектуры — дому Юрьевича (угол улиц Греческой и Преображенской), дому Эрато (Екатерининская, 19), дому Новикова (Дерибасовская, 12).

Стоит отметить, что эти три дома в той или иной степени совсем недавно прошли периоды реставрационно-ремонтных воздействий.

Напомним, о судьбе исторического наследия города, о том, каким видится Андрею Черненко выход из ситуации, проще говоря, о том, как спасти то, что еще сохранилось, архитектор рассказывал в материале «Сохранить «ах, Одессу»: о судьбе уникальных зданий, «однодневках» в центре и «фасадизации», опубликованном в «Одесской жизни» в январе сего года.

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