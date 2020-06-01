«Доходяжные дома Одессы»: одесский архитектор представил первый видеофильм об удручающем состоянии нашего исторического наследия

Так метко отозвался об их сегодняшним состоянии одесский архитектор, преподаватель ОГАСА, соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко. Не только отозвался — показал и покажет в будущем в серии созданных им видеофильмов, которые так и называются — «Доходяжные дома Одессы».

Как рассказывает Андрей Черненко, доходные дома (а это около 360 домов) Одессы составляют больше полвины имеющихся в городе памятников архитектуры.

— Доходный дом был совершенством на период своего строительства. Это был даже не дом, а машина для жизни. Очень полезная, красивая и прочная машина. Он приносил доход многие десятки лет. Самая модная архитектура, самые передовые инженерные достижения, самые совершенные технологии. У этих зданий был один владелец, и ему было выгодно построить и содержать свое здание. Это было изначально, но потом была национализация. Зданием владело государство. Сегодня есть собственники отдельных квартир. А дом в целом остается бесхозным, — говорит Андрей Черненко.

О сегодняшней ситуации и расскажут эти видеофильмы, первый из которых уже был представлен Андреем на семинаре, где присутствовали специалисты из Киева Львова и Одессы. Первый видеофильм уже можем посмотреть и мы с вами:

Он посвящен первым трем одесским доходным домам-памятникам архитектуры — дому Юрьевича (угол улиц Греческой и Преображенской), дому Эрато (Екатерининская, 19), дому Новикова (Дерибасовская, 12).

Стоит отметить, что эти три дома в той или иной степени совсем недавно прошли периоды реставрационно-ремонтных воздействий.

Напомним, о судьбе исторического наследия города, о том, каким видится Андрею Черненко выход из ситуации, проще говоря, о том, как спасти то, что еще сохранилось, архитектор рассказывал в материале «Сохранить «ах, Одессу»: о судьбе уникальных зданий, «однодневках» в центре и «фасадизации», опубликованном в «Одесской жизни» в январе сего года.

Скриншоты автора

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