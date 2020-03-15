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Новости Одессы и Одесской области

Склоны у моря в Одессе засадили саженцами

Склоны у моря в Одессе засадили саженцами

Одесские активисты высадили на склонах в районе 11 станции Большого Фонтана около 150  саженцев.

Как сообщает УСИ, в акции приняло участие несколько десятков человек.

Напомним, 21 марта Одесса должна была присоединиться ко всеукраинской акции по массовой высадке зеленых насаждений “Миллион деревьев за 24 часа“. Но угроза коронавируса внесла свои коррективы – акцию перенесли. Поэтому в Одессе решили все же высадить деревья, но с участием меньшего количества людей.

В следующие выходные пройдет еще одна акция по высадке деревьев, и все желающие могут присоединиться. Для этого нужно связаться с организаторами акции – ОО «Зеленый лист» и движение «Зеленый берег на склонах Большого Фонтана».

Фото: УСИ

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