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Новости Одессы и Одесской области

Миллион деревьев за 24 часа: Одесса присоединится к массовой акции по высадке зеленых насаждений

Миллион деревьев за 24 часа: Одесса присоединится к массовой акции по высадке зеленых насаждений

В рамках всеукраинского флешмоба «Озеленение Украины. Озеленение планеты!» координаторы и соучастники проекта собрались возле здания Одесской облгосадминистрации, где провели мастер-класс по высадке деревьев. Таким образом людей готовят к национальной акции по озеленению страны. Высадить более миллиона деревьев за сутки планируют 21 марта.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на этом мастер-классе.

Для привлечения одесситов ко всеукраинской акции «Озеленение Украины. Озеленение планеты!» КП «Горзелентрест», ОО «Зеленый лист» и департамент экологии и природных ресурсов ОГА и горсовета решили рассказать общественности, как правильно высаживать деревья.

«Лунка должна быть больше корневой системы в раз пять. Чистую землю нужно накидывать на одну кучу, а землю, которая перемешана с глиной, – на другую. Воды нужно залить от 50 до 100 литров. Как видите, мы высаживаем саженцы, которым уже 8-10 лет. Это идеальный возраст для посадки в городе. Далее, при закапывании, важно не углублять в грунт корневую шейку, чтобы потом сформировать приствольный круг, либо оставить приямок, куда можно заливать воду. Сначала, возле корня, нужно засыпать чистую землю, а землю с глиной уже после», – рассказал глава ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский.

По его же словам, одесситам не рекомендовано самовольно, без эксперта, засаживать какие-либо городские пространства, так как у каждого дерева есть свое назначение, и для разных деревьев нужны разные условия. Поэтому если хочется высадить дерево, активисты призывают присоединиться к акции по озеленению, которая пройдет 21 марта.

«Каждый желающий сможет высадить дерево в своём городе и в своей области. Нужно лишь пройти регистрацию на сайте», – сказала координатор эко-проекта Ольга Ванда.

Все подробности и новости появляются на сайте проекта. Там же можно пройти регистрацию, заполнив анкету.

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Артем Виноградов
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