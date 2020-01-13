Скільки коштуватиме мінімальна вартість гектару землі після відкриття ринку землі

У законопроєкті про ринок сільськогосподарської землі, який готується до другого читання, з’явилася норма про мінімальну вартість гектару землі, яка діятиме після відкриття ринку і до 1 січня 2030 року.

Про це повідомив міністр розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу з питань земельної реформи 13 січня, пише Громадське.

– Ця норма прописана як запобіжник проти шахрайських дій щодо власників паїв. Шахраї не зможуть видурити у бабусі пай за гривню. До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку (25-30 тис. грн за гектар), — повідомив Милованов.

Крім цього, він зазначив, що після відкриття ринку землі в уряді будуть ретельно перевіряти походження коштів, які потенційний покупець витрачатиме на купівлю паю. Це робитимуть для того, щоб унеможливити потік «брудних» грошей та їхнє «відмивання» за допомогою угод на земельному ринку.

Фото: Цензор.НЕТ

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