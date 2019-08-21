Золото скифов, изделия кочевников и мумии Древнего Египта: чем славится одесский археологический музей

21 августа исполняется 194 года с того дня, как Одесский археологический музей открылся для посетителей. Это старейший музей Украины, его уникальная коллекция — одна из лучших в стране. А начиная со времен независимости, археологический музей работает как научно-исследовательский институт.

Экспозиция началась с частных пожертвований

Все началось с того, что полковник Иван Стемпковский, археолог и бывший адъютант Ришелье, представил графу Воронцову «Дельную записку о пользе учреждения в Новороссийском крае музеев для хранения различных древностей, в нем часто попадающихся».

Столица сработала на удивление оперативно, и уже летом этого же года последовало высочайшее распоряжение о начале археологических раскопок на юге империи и учреждении музея. А через месяц официально был основан Городской музей древностей, первым директором которого назначили Ивана Бларамберга, чиновника Михаила Воронцова для особых поручений.

Однако Бларамберг был не только правой рукой генерал-губернатора. Он еще числился членом-корреспондентом Берлинской и Лондонской академий, ученым, коллекционером, и подарил музею его первую коллекцию. Впрочем, в стороне не остались и другие одесситы, которые жертвовали «новорожденному» музею деньги и экспонаты.

Поначалу своего здания у музея не было, он размещался на Канатной улице, в доме самого Бларамберга. Это было не очень удобно, кроме того, экспозиция разрасталась, и в 1858 году было решено выстроить здание по проекту Григория Торичелли рядом с Оперным театром. Если можно так выразиться, это было «коммунальное предприятие» — здесь соседствовали экспонаты Городского музея и Общества истории и древностей. Однако и в этом доме музею не суждено было задержаться надолго.

Через четверть века городской голова Григорий Маразли приказал выстроить новое здание в традициях античной классики, которое специально было предназначено для хранения коллекции древностей. Кстати, большую часть денег на строительство он выделил из личных средств. Автором здания стал польский архитектор Феликс Гонсиоровский.

Коллекция — одна из лучших в стране

Сегодня в коллекции музея насчитывается более 170 тысяч артефактов, среди которых более 55 тысяч монет — от златника князя Владимира до последних монет русских царей. Здесь можно увидеть золото скифов, изделия кочевников и славянских умельцев, даже античные экспонаты VI-I веков до н. э.

Особый интерес вызывает коллекция предметов Древнего Египта, в которую входят саркофаги, мумии, погребальный инвентарь, каменные плиты и папирусы с иероглифами. Сегодня египетское собрание — единственное в Украине. В «Золотой кладовой» музея экспонируются подлинные древние вещи из драгоценных металлов.

При музее имеется обширная научная библиотека и реставрационная лаборатория, а его сотрудники занимаются археологическими исследованиями и принимают участие в зарубежных выставках. В 2008 году коллекциям музея присвоен статус «Национального достояния».

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Фото: drymba.com, viknaodessa.od.ua, odessa.online