Скандал вокруг стадиона “Черноморец” и арсенал оружия: чрезвычайные новости Одессы и области 19 августа

В Одессе и Одесской области в среду, 19 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- Шевченковский райсуд Киева принял решение передать стадион “Черноморец” в Одессе в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, которые получены преступным путем (АРМА).
- Житель Беляевки Одесской области хранил арсенал оружия и запас боеприпасов.
- Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа инфицирован COVID-19.