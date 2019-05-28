Скандал в зоопарке: директора подозревают в получении взятки

Казалось бы, это не совсем то учреждение, где полиции следовало бы искать взяточников, потому и новость сначала даже кажется шуткой.
Тем не менее, Управление защиты экономики Нацполиции в Одесской области сообщило о разоблачении коррупционной схемы, основанной на предоставлении в аренду помещений зоологического парка “за вознаграждение”.
Директора коммунального учреждения и чиновницу горсовета подозревают в вымогательстве 3 тыс. долл. у предпринимателя, желавшего открыть в коммунальном помещении зоомагазин.
Оперативники УЗЭ совместно с прокуратурой сегодня задержали должностных лиц после получения взятки. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.
Готовится представление в суд об избрании задержанным меры пресечения.
Фото пресс-службы Управления защиты экономики2 комментарии
А почему не пишете, что денег у директора зоопарка не нашли?
Ирина, пресс-служба УЗЭ прямо об этом не говорит, а мы на месте не присутствовали и просто от себя добавить такой факт не можем