Новости Одессы и Одесской области

Скандал в зоопарке: директора подозревают в получении взятки

Скандал в зоопарке: директора подозревают в получении взятки

Казалось бы, это не совсем то учреждение, где полиции следовало бы искать взяточников, потому и новость сначала даже кажется шуткой.

Тем не менее, Управление защиты экономики Нацполиции в Одесской области сообщило о разоблачении коррупционной схемы, основанной на предоставлении в аренду помещений зоологического парка “за вознаграждение”.

Директора коммунального учреждения и чиновницу горсовета подозревают в вымогательстве 3 тыс. долл. у предпринимателя, желавшего открыть в коммунальном помещении зоомагазин.

Оперативники УЗЭ совместно с прокуратурой сегодня задержали должностных лиц после получения взятки. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.

Готовится представление в суд об избрании задержанным меры пресечения.

 

Фото пресс-службы Управления защиты экономики

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2 комментарии
Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

2
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Ирина
Гость
Ирина

А почему не пишете, что денег у директора зоопарка не нашли?

Голос за0Голос против  Ответить
44 минут назад
Валентина Соловьёва
Редактор
Валентина Соловьёва

Ирина, пресс-служба УЗЭ прямо об этом не говорит, а мы на месте не присутствовали и просто от себя добавить такой факт не можем

Голос за0Голос против  Ответить
3 минут назад

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить