Скандал в зоопарке: директора подозревают в получении взятки

Казалось бы, это не совсем то учреждение, где полиции следовало бы искать взяточников, потому и новость сначала даже кажется шуткой.

Тем не менее, Управление защиты экономики Нацполиции в Одесской области сообщило о разоблачении коррупционной схемы, основанной на предоставлении в аренду помещений зоологического парка “за вознаграждение”.

Директора коммунального учреждения и чиновницу горсовета подозревают в вымогательстве 3 тыс. долл. у предпринимателя, желавшего открыть в коммунальном помещении зоомагазин.

Оперативники УЗЭ совместно с прокуратурой сегодня задержали должностных лиц после получения взятки. Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.

Готовится представление в суд об избрании задержанным меры пресечения.

Фото пресс-службы Управления защиты экономики