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Сюрприз для Золушки и маленьких одесситов: Театр кукол приглашает на новогоднее шоу

Сюрприз для Золушки и маленьких одесситов: Театр кукол приглашает на новогоднее шоу

С 19 декабря 2020 года по 6 января 2021 года на сцене Одесского академического театра кукол — праздничное новогоднее шоу «Сюрприз для Золушки».

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Впрочем, сюрприз получится не только для Золушки, но и для всех маленьких одесситов, которые придут в эти праздничные дни в наш Театр кукол.

Как сообщают в пресс-службе театра, детей и родителей ждет новая встреча со знакомыми сказочными героями — Золушкой, Принцем, Доброй Феей, Мачехой. А еще — с Бармалеем, Айболитом, веселыми мышатами, грозными пиратами. Как встретились герои таких разных сказок и историй? В Новый год случается все самое необычное. Потому вы встретитесь еще и с символом 2021-го года — волшебным Быком. А сопровождать вас в этом путешествии будут Дед Мороз и Снегурочка!

Вас ожидают песни, танцы, игры, приключения, интриги, поединки, сюрпризы, предсказания, поздравления и главное — самое новогоднее настроение!

Автор этого необычного новогоднего шоу — Юрий Ющенко, режиссер-постановщик — Юрий Чайка, художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Украины Светлана Прокофьева, балетмейстер — Олег Гусаренко.

Начало спектаклей: 19, 20, 25, 26, 27 декабря, 2, 3, 4, 5 января — в 11.00, 13.30 и 16-00.
23, 24, 28, 29, 30, 31 декабря, 6 января — в 11.00 и 13.30

И напоминаем: в связи с рекомендованными МОЗ Украины правилами рассадки зрителей количество мест в зале ограничено, между зрителями соблюдается социальная дистанция.

В театре установлено специальное оборудование, уничтожающее вирусы, бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы.

В театре просят соблюдать меры безопасности при посещении, пользоваться индивидуальными средствами антивирусной защиты, носить защитные медицинские маски.

Напомним, главную новогоднюю елку Одессы откроют уже завтра, 19 декабря.

Фото: пресс-служба театра

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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