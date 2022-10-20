Ситуация в Одессе и на Юге: обращение Труханова и дронопад в Николаеве

Одессе, как и всем городам Украины, угрожают отключения электричества по графику. Причиной стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздним вечером 19 октября призвал одесситов к серьезной экономии электроэнергии.

«С завтрашнего дня по всей стране будут ограничиваться поставки электроэнергии. Это связано с тем, что сегодня россияне снова разрушили генерирующие объекты энергетики. Я обращаюсь ко всем одесситам с просьбой минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00.

И отнестись к этому вопросу очень серьезно. Если этого не сделать, то следующий возможный шаг – временные отключения», – написал городской голова у себя Facebook.

В тоже время российские попытки атаковать с воздуха энергетические объекты продолжаются. В Воздушном командовании «Юг» сообщили, что в Николаевской области уничтожено ночью, 20 октября, сбиты 14 дронов-камикадзе «Shahed-136».

Девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», по два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще один сотрудниками Национальной полиции Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о ситуации на фронте к утру 20 октября.

Читайте также:

По всей Украине ограничивают поставки электричества: подробности