Война, день 239-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 20 октября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести тридцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток противник нанес одиннадцать ракетных и двадцать восемь авиационных ударов, совершил более шестидесяти пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов. Это, в частности, Янтарь Ивано-Франковской области, Ладыжин Винницкой области, Зеленодольск Днепропетровской области, Северск, Славянск и Терны Донецкой области, Значковое Запорожской области и Давыдов Брод на Херсонщине.

Для своих преступлений оккупанты использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг совершил пуски более десяти беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, более половины которых — с территории республики Беларусь.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огурцово и Стрелка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них – Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Красное Запорожской.

На Южнобужском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции. Для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии столкновения.

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы.

По предварительной информации, руководство Ирана и российской федерации договорились о направлении на территорию российской федерации советников и инструкторов по использованию ударных БпЛА. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА «Shahed-136» и перспективных БПЛА «Arash-2».

Существует высокая вероятность совершения российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября этого года на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области — до 150 военнослужащих ранены и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и шестнадцать БпЛА, из них — четырнадцать «Shahed-136». иранского производства

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию РЭС и шесть других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.