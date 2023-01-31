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Ситуация с отключениями света в Одессе 31 января

Ситуация с отключениями света в Одессе 31 января

Во вторник, 31 января 2023 года в Одессе продолжатся экстренные отключения света. Одесситам честно сказали, что более чем 4 часа в сутки со светом им ждать вряд ли стоит.

Об этом сообщили в ДТЭК “Одесские электросети”.

Ситуация с электроснабжением Одессы и пригородов остается критической. Дело в том, что ракетные удары, которые рашисты нанесли по энергетическим объектам региона 26 января, разрушили две главные подстанции, питавшие город.

Теперь даже те скудные объемы, которые “Укрэнерго” выделяет для нашего города, энергетики не могут доставить потребителям.

Подробностей о разрушениях не сообщают, но известно, что они значительные. Энергетики до сих пор разбирают завалы на подстанциях. Только после это они начнут восстанавливать оборудование или менять его на новое.

Это означает, что наладить все за два-три дня вряд ли получится. Пока же в ДТЭК говорят, что прилагают максимум усилий, чтобы подавать свет в одесские дома хотя бы на 4 часа в сутки.

Подробно в нынешней ситуации с одесской энергетикой и причинах проблем Одессы со светом читайте в наших публикациях:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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