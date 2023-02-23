Ситуация с отключениями света в Одессе 24 февраля

В пятницу, 24 февраля 2023 года в городе Одессе и Одесском районе будет применены графики стабилизационных отключений света. В остальной части области отключений не будет.
Об этом сообщили в компании «ДТЭК».
Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.
Посмотреть время отключения света по своему адресу можно нажав эту ссылку.
Сетевые ограничений – это когда имеющееся оборудование и линии не могут доставить потребителям весь необходим объем электроэнергии. Их причина в Одессе и пригородах – повреждения энергетического оборудования в результате обстрелов россии и аварий.
Сейчас энергетики заняты восстановлением поврежденных линий и трансформаторов.
Ранее мы уже рассказывали, когда в Одессе перестанут отключать свет.
Что касается оставшейся часть Одесской области, то в ней отключать свет на будут потому что НЭК «Укрэнерго» не предоставляла ограничения потребления электроэнергии.
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