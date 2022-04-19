Ситуация на фронте: армия россии понесла большие потери

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили свежие данные по потерям оккупантов. Так, «вторая армия мира» оказалась первой по потерям. На утро 19 апреля ликвидировано около 20 800 оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 800 человек ликвидировано (+200),
- танков – 802 ед. (+12),
- боевых бронированных машин – 2 063 ед.(+22),
- артиллерийских систем – 386 ед. (+5),
- РСЗО ‒ 132 ед (+2),
- средства ПВО – 67 ед.,
- самолетов – 169 ед. (+2),
- вертолетов – 150 ед.(+3),
- автомобильной техники – 1 495 ед.(+8),
- корабли /катера – 8 ед.,
- цистерн с ГСМ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 (+3).
- специальная техника – 27.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.