Ситуация на фронте: армия россии понесла большие потери

Военная ситуация в Одесской области: тревоги, возобновление врагом разведки (ОБНОВЛЕНО) Вечер 18 апреля и ночь 19 апреля прошли в Одесской области под звуки воздушных тревог. Но обстрелов нашего региона не было. При этом враг ведет воздушную разведку в поисках целей для ударов. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 18 апреля С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже почти два месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет. ПОДРОБНЕЕ