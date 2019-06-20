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Новости Одессы и Одесской области

Сильный ливень вызвал подтопления в селах Арцизского района

Сильный ливень вызвал подтопления в селах Арцизского района

Неожиданный сильный ливень вызвал подтопления в трех селах селах Арцизского района Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Арцизской райгосадминистрации, пострадали Вознесенка, Новые Капланы и Васильевка.

В селе Новые Капланы подтоплено 20 домов, в 19 из которых живут люди. Четыре дома частично разрушены.

Вблизи села Вознесенка уровень воды в пруду поднялся на два метра, вода из улиц села стекает в водоем.

Спасатели откачивали воду из подвалов подтопленных домов, чтобы предотвратить их разрушение.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что уровень воды в реке Дунай в районе Вилково находится на критической отметке.

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