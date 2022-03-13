Сигнал о начале воздушной тревоги в Черноморске будет длиться только 7 минут (видео)

Мэр города Черноморска Василий Гуляев предупреждает горожан и жителей окрестных сел и садовых обществ: в связи с тем, что воздушные тревоги стали очень длинными и с целью сохранить спокойствие граждан и работоспособность сирен решено, что сигнал о начале тревоги будет звучать только первые 7 минут.
Об этом Гуляев сообщает у себя в Facebook.
«Если дают воздушную тревогу, мы включаем ревуны ровно на 7 минут. После этого мы выключаем ревуны, это не значит, что закончилась воздушная тревога. Когда будет закончена воздушная тревога, мы даем (сирену) ровно на одну минуту – это будет означать окончание воздушной тревоги»,
– предупреждает городской голова Черноморска.
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