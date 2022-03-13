Сигнал о начале воздушной тревоги в Черноморске будет длиться только 7 минут (видео)

Об этом Гуляев сообщает у себя в Facebook.

«Если дают воздушную тревогу, мы включаем ревуны ровно на 7 минут. После этого мы выключаем ревуны, это не значит, что закончилась воздушная тревога. Когда будет закончена воздушная тревога, мы даем (сирену) ровно на одну минуту – это будет означать окончание воздушной тревоги»,