Новости Одессы и Одесской области

Воздушная тревога: почему в Одессе так часто звучит сирена? (видео)

Воздушная тревога: почему в Одессе так часто звучит сирена? (видео)

Сегодня днем, 7 марта 2022 года, около 15:00 часов в Одессе объявили воздушную тревогу. Стоит отметить, что эта тревога стала самой долгой с начала введения военного положения – она длилась более трех часов.

Рецепты

В течение этого времени горожан призывали оставаться в укрытиях, так как приостановка сигнала сирены не означает окончания воздушной угрозы.

Отбой воздушной тревоги объявили только в 18:01.

Почему же одесситы так часто слышат сигнал тревоги? И стоит ли переживать по этому поводу? На эти вопросы ответил спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук. Он призвал горожан не паниковать: ситуация под контролем.

«Наша система противовоздушной обороны просто заблаговременно вас предупреждает о каких-то важных моментах»,

– поясняет Братчук на видео, опубликованном им во соцсетях.

Также он подчеркивает: наша система ПВО – лучшая в мире, особенно над Одессой и Одесской областью.

Что касается непосредственно обороны Одесской области, то спикер оперативного штаба отмечает: есть определенные сигналы с приднестровского и бессарабского направлений.

«Там войска оккупанта на территории непризнанной республики приведены в стадию высшей готовности, но, как мы уже привыкли говорить: добро пожаловать в ад»,

– добавил Братчук.

 

‼️Одеса. Щодо сигналів повітряної тривоги та Бесарабського напрямку.

🇺🇦 BRATCHUK

Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 7 марта 2022 г.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить