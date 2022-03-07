Воздушная тревога: почему в Одессе так часто звучит сирена? (видео)

Сегодня днем, 7 марта 2022 года, около 15:00 часов в Одессе объявили воздушную тревогу. Стоит отметить, что эта тревога стала самой долгой с начала введения военного положения – она длилась более трех часов.

В течение этого времени горожан призывали оставаться в укрытиях, так как приостановка сигнала сирены не означает окончания воздушной угрозы.

Отбой воздушной тревоги объявили только в 18:01.

Почему же одесситы так часто слышат сигнал тревоги? И стоит ли переживать по этому поводу? На эти вопросы ответил спикер оперативного штаба Военной администрации Одесской области Сергей Братчук. Он призвал горожан не паниковать: ситуация под контролем.

«Наша система противовоздушной обороны просто заблаговременно вас предупреждает о каких-то важных моментах»,

– поясняет Братчук на видео, опубликованном им во соцсетях.

Также он подчеркивает: наша система ПВО – лучшая в мире, особенно над Одессой и Одесской областью.

Что касается непосредственно обороны Одесской области, то спикер оперативного штаба отмечает: есть определенные сигналы с приднестровского и бессарабского направлений.

«Там войска оккупанта на территории непризнанной республики приведены в стадию высшей готовности, но, как мы уже привыкли говорить: добро пожаловать в ад»,

– добавил Братчук.

‼️Одеса. Щодо сигналів повітряної тривоги та Бесарабського напрямку. 🇺🇦 BRATCHUK Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 7 марта 2022 г.

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