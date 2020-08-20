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Штучна водойма та будиночок для фламінго: як відбувається реконструкція Одеського зоопарку? (фото)

Штучна водойма та будиночок для фламінго: як відбувається реконструкція Одеського зоопарку? (фото)

У рамках Міської програми розвитку і реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк-100» на 2013-2022 роки тривають роботи з реконструкції об’єктів та інженерних мереж цього комунального закладу.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

На сьогодні завершено облаштування нового паркану зоопарку, виконані роботи з трасування пішохідної доріжки вздовж стадіону «Краян», змонтований паркан огорожі від вул. Мечникова до східного кордону Преображенського парку.

Також облаштовані пішохідна зона, стоянка, технологічний проїзд і огорожі парку від вул. Мечникова до вул. Водопровідної. Виконані роботи з монтажу нової системи зовнішнього освітлення зоологічного парку.

Крім того, проводяться чистові оздоблювальні роботи по павільйону нової вхідної групи зоопарку, облаштовуються дитячі ігрові майданчики перед новим входом у зоопарк і упорядковується прилегла територія.

Також побудовані тимчасові вольєри для копитних тварин, виконуються роботи з облаштування штучного водоймища з комплексом інженерних заходів для очищення води (облаштовано приміщення підземної насосно-очисної станції). Змонтована нова система напірної каналізації від вхідної групи і ставка, проводяться оздоблювальні роботи містка через штучну водойму, завершуються оздоблювальні роботи будиночка для фламінго.

Більше фото реконструкції зоопарку дивіться у галереї:

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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про етапи реконструкції зоопарку.

Фото: пресслужба

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