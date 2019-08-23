Штрафи за нерозмитнені “євробляхи”: як в Україні діятимуть нові штрафні санкції

Штрафні санкції діють з 22 серпня, однак Володимир Зеленський обіцяв знову відтермінувати штрафи.

З 22 серпня в Україні запровадили нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту.

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України.

До 22 серпня власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали час, аби оформити свої автівки та уникнути таких штрафів. Саме з цієї метою до серпня було відтерміновано запровадження посиленої адміністративної відповідальності за порушення при ввезенні транспортних засобів.

Загалом з 23 лютого, коли закінчився пільговий період із застосування пониженої ставки акцизного податку для розмитнення автівок, по 18 серпня було оформлено 107,6 тис. транспортних засобів. За ці ж транспортні засоби сплачено майже 7,7 млрд грн. Із загальної кількості майже 3,9 тис. – це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року. Тобто ці автомобілі до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено 339 млн гривень.

За пільговий період з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року митницями ДФС оформлено понад 218 тис. транспортних засобів, за які сплачено 13,6 млрд грн. З них 140 тис. – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів вони перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, за які сплачено майже 8,7 млрд гривень.

За новими правилами, у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн, або на їх власників чекає конфіскація таких авто.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Так, 21 серпня у міністерстві інфраструктури України провели нараду, присвячену набуттю правок про штрафи за “євробляхи”. У міністерстві зазначили, що президент України Володимир Зеленський ініціював відтермінування запровадження санкцій.

– За результатами наради прийнято рішення утворити робочу групу, яка за час відтермінування санкцій має розробити новий законопроєкт, що врегулює порядок розмитнення автомобілів, – зазначили у мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше “Одесская жизнь” повідомляла, що власникам “євроблях” дали додатковий час на розмитнення автівок.

Фото: 5 канал