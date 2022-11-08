Шторм принес к одесскому берегу якорную мину

Штормом сорвало с якоря и принесло к одесскому берегу очередную морскую мину. Силы обороны уничтожили ее контролируемым подрывом.
Об этом сообщил телеграм-канал «Одесской Жизни», ссылаясь на информацию от Оперативного командования «Юг».
В сообщении говорится, что в результате штормовой погоды к побережью Одесской области снова прибило якорную мину.
Силами обороны опасность ликвидирована – совершен контролируемый подрыв.
Напомним, что морские мины несут опасность не только судам и людям находящимся в воде. Находиться вблизи этих взрывоопасных предметов опасно и на берегу.
Мина может произвольно взорваться, и зона поражения вокруг нее составляет до 100 метров. Поэтому гулять по морскому берегу по-прежнему опасно для жизни, тем более не стоит купаться в море.
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