Шоу по мотивам бестселлера «50 оттенков серого» в одесской Музкомедии

Взрослый спектакль — провокация фантазии и закрытой темы.

«Мы ориентировались на сюжет книги, в котором история студентки факультета английской литературы велась от первого лица. Мы покажем те тонкие моменты, которые не показали в известном фильме. Конечно, первичный сценарий был более близок к оригиналу, но в процессе репетиций, спектакль стал жить своей жизнью» — автор сценария Татьяна Гребенюк.

Хореографы-постановщики — Павел Ивлюшкин и Анна Боатенг. В постановке заняты одесские актеры: Олег Щербина, Анастасия Щербина, Оксана Сакара и Денис Бобов, а также шоу-балет «Le Grand». Сюжетной линии придают красочный тон необычное музыкальное сопровождение.

«Это очень честный спектакль о том, о чём нам не говорили в детстве»

Все смогут узнать пределы допустимого и грани приличия собственной фантазии. В холле театра Всех ожидает тематический перфоменс.

Заказать билеты можно по ссылке: https://fm.tickets.od.ua/clon/index.php?kassa_id=1381&event_id=42424